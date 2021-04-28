باحث سياسي روسي: الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية استكمال للإنجازات

أكد البروفيسور في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي قسطنطين ترويفتسيف أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر في 26 أيار المقبل استكمال للإنجازات التي حققتها سورية على طريق إعادة البناء والتطوير.

وقال ترويفتسيف في مقابلة مع مراسل «سانا» في موسكو اليوم: إن إجراء الانتخابات الرئاسية يمليه أيضاً الحرص على تطبيق الدستور وضمن المواعيد القانونية.

وشدد الباحث الروسي على أن أعمال الدول الغربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة الهادفة إلى تقويض السلطات الشرعية في دول ترفض الخضوع لمخططاتها مثل سورية وبيلاروس، كما نشهد حالياً، محكوم عليها بالفشل وقد أفلست عملياً لأن الشعوب تدعم قادتها المنتخبين شرعياً في سير انتخابات حرة نزيهة.