إطلاق مبادرة أهل الخير الرمضانية من مدينة المعارض بالوعر

حمص – إسماعيل عبد الحي

أطلقت غرفة تجارة حمص وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية وغرفة التجارة الفتية الدولية مبادرة أهل الخير الرمضانية في مدينة المعارض بحي الوعر اليوم.

محافظ حمص بسام بارسيك الذي حضر الافتتاح تحدث عن المبادرة قائلاً : إن المبادرة ترجمة سريعة للقاء السيدة أسماء الأسد برؤساء غرف التجارة والصناعة وسبقتها مبادرة خبز وملح لغرفة الصناعة قبل عشرة أيام وهذه المبادرات برهان على تعاضد وتكاتف تجار وصناعيي حمص وحبهم لمدينتهم وتم الاتفاق على توحيد السلال الغذائية المقدمة في المبادرتين ويتم توزيعها وفقا للجداول المسجلة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للأسر الأكثر احتياجا وتم توزيع 15 ألف سلة من غرفة الصناعة ولدينا اليوم 15 ألف سلة من غرفة التجارة ومن المتوقع زيادة العدد 20 ألف سلة أخرى منوها إلى أن التوزيع سيتم في كافة الأحياء مؤكدا عدالة التوزيع ولفت إلى استمرار توزيع السلال بعد انتهاء شهر رمضان وأضاف : بعد الاجتماع مع غرف التجارة والصناعة والجمعيات الخيرية طرحت فكرة متابعة هذه المبادرات من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية مع أفضلية مشاريع الوحدات الإدارية على مستوى القرى ما يتكامل مع خارطة التنمية الريفية التي انتهت دراستها وستؤمن فرص عمل في المناطق الريفية بعد إطلاقها قريبا .

وعن آلية توزيع السلال قالت سمر السباعي مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص :إن مبادرة غرفتي التجارة والصناعة نتاج للقاء السيدة أسماء الأسد وتوجيهها بضرورة وصول المساعدات لكافة المحتاجين.

وأشارت السباعي إلى أنه يتم إيصال المساعدات للأسر الأكثر احتياجا وتم التوجه نحو الأرياف والأسر المهجرة والأحياء الفقيرة وذوي الشهداء والجرحى ويتم التوزيع حسب المنصة الالكترونية لمديرية الشؤون في المحافظة وفيها رتبنا قواعد البيانات حسب الأسماء والمناطق الأكثر احتياجا لافتة أن التسجيل يتم عن طريق الجمعيات الخيرية والمواطنين الذين يراجعون المديرية ،وأضافت رغم حجم العمل الكبير نعمل على تحقيق العدالة في التوزيع ووصول المساعدات لمستحقيها .

بدوره إياد السباعي رئيس غرفة تجارة حمص قال :سيتم توزيع السلال الغذائية الموحدة التي قدمها تجار حمص على مختلف فئاتهم من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية وفقا للجداول المعدة مسبقا منعا للازدواجية في التوزيع ووصول السلة لمستحقيها وستمنح لمرة واحدة في شهر رمضان في مدينة حمص وريفها ، مشيرا إلى دور غرفة التجارة الفتية الدولية حيث قام أعضاؤها بتنظيم العمل وتعبئة السلال ،وتحدث عن المعرض الخيري الذي سيتم افتتاحه يوم السبت القادم بمدينة المعارض، علما أنه مجاني لكافة المشاركين وهدفه تخفيض الأسعار لكافة المنتجات فيه.