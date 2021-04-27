وفاة عامل بانهيار جوانب حفرية ترابية عليه في اللاذقية

اللاذقية - صفاء إسماعيل

توفي عامل ظهر اليوم نتيجة انسلاخ جوانب الحفرية الترابية أثناء قيامه بتركيب وصلة صرف صحي لبناء مرخص في شارع 8 آذار بمدينة اللاذقية، ما أدى إلى غمره بالتراب المتراكم على جوانب الحفرية.

قائد كتيبة الدفاع المدني في اللاذقية العقيد فؤاد رقية قال لـ(تشرين): فور تلقينا الخبر توجهنا إلى مكان الحادث، حيث قام عناصرنا بالبحث عن العامل تحت الأتربة المنهارة بواسطة (الرفش والمعاول والقزمة).

وبين رقية أنه تم العثور على جثة العامل مفارقاً الحياة على عمق متر ونصف المتر، مشيراً إلى أنه تم استخدام أدوات يدوية بالبحث عن العامل حتى لا يتعرض لأذى في حال كان حياً، ولفت إلى أن استخدام أدوات أخرى بالحفر كـ(الباكر) قد يؤدي إلى إيذاء العامل.

وحسب مصدر في محافظة اللاذقية فإن الحفرية على عمق يقدر بنحو 5 أمتار، حيث يتم تركيب (قساطل بولي ايتلين) بقطر 30 سنتمتراً بموجب رخصة صادرة عن البلدية، وتتم الأعمال بإشراف شركة الصرف الصحي.