٦٤ مركزاً لجباية فواتير المياه آلياً بطرطوس

طرطوس - رفاه نيوف

بين المهندس نزار جبور مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس أنه بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتزاماً بالخطة السنوية وأتمتة عملية دفع الفواتير وضعت المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي أربعة مراكز جباية آلية في الخدمة في ريف محافظة طرطوس وهي : مركز تركب _ منطقة صافيتا، و مركز الدكيكة _ منطقة الصفصافة، ومركز تالين منطقة بانياس، و مركز الرقمة _ منطقة الشيخ بدر, وقد أصبح عدد مراكز الجباية الآلية في المحافظة حتى تاريخه /٦٤/ مركزاً موزعة على كامل محافظة طرطوس مدينة وريفاً, علماً أن المؤسسة تقوم حالياً بالعمل على تفعيل برنامج الدفع الإلكتروني الذي سيرى النور قريباً وسيصبح بإمكان أي مواطن دفع فواتير المياه إلكترونياً.