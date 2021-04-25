ضبط معمل يغش بصناعة الصابون

اللاذقية - باسمة إسماعيل

ذكر سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية لـ(تشرين) أنّ المديرية قامت بتشميع معمل لتصنيع صابون الغار بالشمع الأحمر، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً، وذلك بعد ضبط المعمل يقوم بالغش في صناعة الصابون باستخدام مواد ومستحضرات عطرية كيميائية ومزاولة المهنة من دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتضليل جهاز حماية المستهلك ببطاقة البيان.

وبيّن سوسي أن المعمل يمارس المهنة بسجل صناعي وتجاري صادر عن محافظة حلب، موضحاً أنه خلال التدقيق بموجودات المعمل تم ضبط أسطوانات للغاز المنزلي، مع حيازة كميات من مادة البنزين تصل إلى 180 ليتراً وهي مواد مدعومة من الدولة، مشيراً إلى أنه تم حجز مواد أخرى هي 6 عبوات بزنة 25 كغ من مواد كيميائية عطرية، 200 طن صابون مصنع ماركة فنصة، 24 طن كوستيك (قطرونة)، وكميات من زيت الزيتون مقدارها طنان ضمن خزانات معدنية، وكميات من زيت الغار 4200كغ، وبين أنه تم حجز الآلات الموجودة التالية، خطي إنتاج صابون مضغوط مع ملحقاته، شودرير مع ملحقاته، وخزان حديد عدد 4 سعة 40 طناً للخزان الواحد، مولدة كهربائية ماركة إسكانيا استطاعة 160 ك.ف.ا، وكمية من العبوات الكرتونية تقدر بعشرة آلاف كرتونة، كما تم سحب عينات من الأنواع جميعها ليتم تحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها ومواصفاتها.