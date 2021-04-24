للتلاعب بالكميات والامتناع عن البيع .. إيقاف تزويد أربع محطات بالوقود

اللاذقية - باسمة إسماعيل

بيُن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي لـ(تشرين) أن لجنة المحروقات الفرعية في اللاذقية أقرت خلال اجتماعها اليوم إيقاف تزويد أربع محطات بالوقود لمدد مختلفة، وذلك بسبب مخالفات وضبوط نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحقها.

وأشار سوسي إلى إغلاق محطة وقود الباشا لمدة شهرين نتيجة امتناعها عن بيع مادة المازوت، ومحطة البودي (مهنا) لشهرين أيضاً لمخالفة وجود نقص بالاحتياطي من مادة المازوت بكمية 1700 ليتر، كما شمل القرار أيضاً إغلاق محطة نجيب في جبلة لمدة شهر بمخالفة التلاعب بالكميات المباعة للمواطنين، وفصل العداد قبل إتمام عملية التعبئة، ومحطة السمرا في الفاخورة لمدة شهر لمخالفة التصرف بمادة المازوت الحكومي بمقدار 3638 ليتراً.

وأوضح سوسي أن المديرية نظمت منذ بداية الشهر الحالي 7 ضبوط بحق سائقي سيارات عامة لتقاضي أجرة زائدة عن الخدمات المقدمة استجابة لشكاوى وصلت المديرية من المواطنين.‏