«إفطار على الماشي» مبادرة لتوزيع الإفطار على المارة والصائمين

اللاذقية - سراب علي

مع بداية شهر رمضان وبمبادرة مفعمة بروح العطاء و المحبة بادر شباب وشابات جمعية البشائر الخيرية في محافظة اللاذقية بمبادرة «إفطار على الماشي» والذي يتضمن توزيع (عبوة ماء و تمر وسندويشة صغيرة) عند موعد الإفطار على المارة و السيارات، وهي مبادرة تقوم بها الجمعية بالإضافة للعديد من الخدمات التي تقدمها للمحتاجين خلال هذا الشهر وعلى مدار العام .

وقال براء علاف المشرف على المبادرة في الجمعية لـ «تشرين»: لاقت كل الدعم من مجلس إدارة الجمعية، و مديرية الشؤون الاجتماعية في اللاذقية، وجميع الجهات المعنية، حيث تم تقديم الكثير من التسهيلات في سبيل نجاحها، والهدف من هذه المبادرة وفقاً لعلاف نشر المحبة وروح التعاون والألفة بين الناس، من خلال عدم التفريق بين الغني والفقير، لكونها ليست موجهة لفئة معينة من المجتمع، مشيراً أن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك بمختلف مناطق وشوارع مدينة اللاذقية المزدحمة.

و بين محمد عمر المسؤول الإعلامي في الجمعية أنه للموسم الثاني تقوم الجمعية بهذه المبادرة، بعد إقامتها في رمضان ٢٠١٩ وقد أدت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بما فيها الحظر الجزئي خلال رمضان ٢٠٢٠ لعدم إقامتها.

وأوضح عمر أنها كانت مبادرة جديدة وهي الأولى من نوعها، والتي تستهدف جميع الصائمين المتأخرين عن بيوتهم و بعض المناوبين.

واللافت للنظر كما يقول عمر: إن كل القائمين عليها والمساهمين فيها هم من الشباب الطموح، الذي يسعى لأن يكون فعالاً في مجتمعه و يترك بصمة إيجابية جميلة.

وتوجه الجمعية دعوة للتبرع الى المحسنين وأهل الخير، من خلال زيارة الجمعية أو من خلال حسابها البنكي في المصرف التجاري السوري الفرع ١ باللاذقية.

يشار أن جمعية البشائر الخيرية هي جمعية تنموية اجتماعية إغاثية، تهتم بالفقراء والمساكين والأرامل واليتامى القاطنين في أحياء المدينة، وقد لاقت مبادرتها «إفطار على الماشي» ترحيباً واسعاً من الأهالي، ورسمت البسمة على وجوه الصائمين المتأخرين عن بيوتهم.