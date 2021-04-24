الهلال الأحمر السوري يضاعف كمية المياه لسكان الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

قام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بمضاعفة كمية مياه الشرب التي يتم تزويد الخزانات المركزية بها يومياً في مدينة الحسكة لتصبح 1300 م3 بدلاً من 650 م3.

وقال رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة علي منصور لـ« تشرين»: إن الفرع أقدم على هذه الخطوة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان الحسكة من مياه الشرب في ظل توقف محطة مياه عللوك عن العمل وعدم ضخ المياه منها إلى السكان المستفيدين من المحطة والبالغ عددهم مليون إنسان في منطقة الحسكة وضواحيها وناحية تل تمر وقراها لليوم الثالث عشر على التوالي بسبب قيام قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها بالتعدي على خط التيار الكهربائي المغذي للمحطة من محطة تحويل كهرباء الدرباسية، وذلك في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي تنص على أن الحق في المياه هو حق من حقوق الإنسان المشروعة، وهو شرط مسبق لتطبيق حقوق الإنسان الأخرى، هذا الحق الذي يـُلـزِم قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها والمسيطرة على محطة مياه عللوك في منطقة رأس العين المحتلة بضمان وصول كميات كافية من الماء المأمون والمقبول إلى السكان المستفيدين من مياه هذه المحطة.

وأضاف منصور: كما وجهنا متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالاستنفار على مدار الساعة من أجل تقديم كل المساعدات لأهالي الحسكة وعدم توفير أي جهد لإيصال مياه الشرب لهم، و مراقبة هذه المياه من حيث النوعية والقيام بفحصها وتحليلها بشكل دوري بالتعاون مع مؤسسة المياه والجهات المعنية، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات الإسعافية العاجلة تم التواصل مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والجهات الداعمة من أجل زيادة عدد الخزانات المركزية المركبة في المدينة والأحياء التابعة لها، والبالغ عددها 150 خزاناً سعة كل منها 5م3 من المياه الصالحة للشرب.