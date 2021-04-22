مسؤول صيني ينتقد محاولة حزب تايواني تحدي “مبدأ صين واحدة”

(شينخوا)

انتقد ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني اليوم، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني للتواطؤ مع قوى خارجية وتحدي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 في محاولة لدعم مغالطة ما يسمى بـ”استقلال تايوان”.

وقد أدلى المتحدث بهذا التعليق عند الرد على استفسار إعلامي حول مشروع قانون أخير متعلق بتايوان طرحه بعض السياسيين الأمريكيين بالتواطؤ مع سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي.

وقال قوانغ : إن محاولة إنكار الحقيقة الصارمة بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين هي في النهاية حلم من أحلام اليقظة ومحكوم عليها بالفشل.

وأشار إلى أن القرار رقم 2758 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971 يقر بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة، مضيفاً: إن القرار يجسد تماماً مبدأ صين واحدة الذي تؤيده الأمم المتحدة.