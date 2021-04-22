بكين: منفتحون لبحث القضايا الدولية

"المنار"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن الصين مستعدة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالاستقرار الإستراتيجي العالمي مع جميع الأطراف.

وقال ون بين، خلال إفادة إعلامية الخميس تعليقاً على الاقتراح المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد قمة لزعماء الدول النووية الخمس: لا يزال الوضع الحالي في مجال الأمن الدولي معقدًا ومتقلبًا، كما أن عدم اليقين في مجال الأمن الإستراتيجي آخذ في الازدياد. وأضاف: الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة تعزيز التفاعل في إطار مؤتمر نزع السلاح، ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالاستقرار الإستراتيجي العالمي، والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين