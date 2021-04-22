الانتخابات الفلسطينية أمام مجلس الأمن

"وفا"

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مفتوحة برئاسة فيتنام، لمناقشة عدة مسائل، بينها الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي تصريح أكد مندوب فلسطين الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير رياض منصور، أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة في قضيتي الاستيطان والضم وغيرهما، إلى جانب العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام سير العملية الانتخابية في القدس.

وأشار إلى لقاء سيعقده مع ممثل الأمين العام لعملية السلام بعد أيام لبحث العديد من القضايا المهمة بينها العملية الانتخابية، ودور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذها من دون عرقلة.

وقال السفير منصور: إن مندوبي الاتحاد الأوروبي سيعبرون في بيان مشترك عن موقفهم الجماعي، حيث سيتضمن تأييد إجراء الانتخابات، والطلب من “إسرائيل” عدم وضع أي عراقيل أمامها.