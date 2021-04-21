الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

رابطة العمال السوريين في لبنان تدعو السوريين لتسجيل أسمائهم في جداول المشاركة في الاستحقاق الرئاسي

أكدت رابطة العمال العرب السوريين في لبنان أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مقر السفارة السورية في لبنان في العشرين من الشهر القادم هي عرس وطني ديمقراطي بامتياز وهي محطة مهمة في التاريخ المعاصر لسورية المنتصرة على الإرهاب والحصار والعقوبات.

ودعت الرابطة في بيان وزعه رئيسها «مصطفى منصور» على السوريين المقيمين في لبنان إلى تسجيل أسمائهم في الجداول المعدة للمشاركة في هذا اليوم الانتخابي الكبير الذي سيكون شوكة في عيون المعتدين والمراهنين على شرذمة الشعب العربي السوري.

وأضاف البيان أن من شأن هذه المشاركة تكريس الإنتصار الكبير الذي كان لكل فرد فيكم بصماته في تحقيقه عبر ثباته على مواقفه الوطنية وصموده في وجه العدوان والإرهاب منوهاً في الوقت نفسه بحجم التضحيات التي قدمها كل فرد من أبناء شعبنا للدفاع عن وطننا وسيادته واستقلاله خلف قواتنا المسلحة الباسلة التي حققت معجزة الانتصار.

«سانا»

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