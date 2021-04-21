رابطة العمال السوريين في لبنان تدعو السوريين لتسجيل أسمائهم في جداول المشاركة في الاستحقاق الرئاسي

أكدت رابطة العمال العرب السوريين في لبنان أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مقر السفارة السورية في لبنان في العشرين من الشهر القادم هي عرس وطني ديمقراطي بامتياز وهي محطة مهمة في التاريخ المعاصر لسورية المنتصرة على الإرهاب والحصار والعقوبات.

ودعت الرابطة في بيان وزعه رئيسها «مصطفى منصور» على السوريين المقيمين في لبنان إلى تسجيل أسمائهم في الجداول المعدة للمشاركة في هذا اليوم الانتخابي الكبير الذي سيكون شوكة في عيون المعتدين والمراهنين على شرذمة الشعب العربي السوري.

وأضاف البيان أن من شأن هذه المشاركة تكريس الإنتصار الكبير الذي كان لكل فرد فيكم بصماته في تحقيقه عبر ثباته على مواقفه الوطنية وصموده في وجه العدوان والإرهاب منوهاً في الوقت نفسه بحجم التضحيات التي قدمها كل فرد من أبناء شعبنا للدفاع عن وطننا وسيادته واستقلاله خلف قواتنا المسلحة الباسلة التي حققت معجزة الانتصار.

«سانا»