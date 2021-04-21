السورية للمخابز: الدقيق والخميرة والوقود متوفر لفترة جيدة

حسام قره باش

أكد مدير عام السورية للمخابز زياد هزاع في تصريحه لـ (تشرين) أنه لا يوجد في الوقت الحالي رسائل نصية بسبب ما ينطبق على طبيعة صناعة الرغيف وحجم الكميات المنتجة من جهة ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بنظام البيع الذي لا يوجد فيه شيء اسمه إلغاء لأن الأمر هو تنظيم لعملية البيع المباشر أو البيع عبر المعتمدين مبيناً أنه بكل الأحوال الأمر يرتبط بالواقع في المحافظة ويعود إلى الإدارة المحلية المعنية فيها لتحديد الآلية الأنسب لذلك بما يتوافق مع تأمين مادة الخبز وضمان تواجدها بشكل مريح للمواطنين.

وحول واقع عمل الأفران بشكل عام أوضح هزاع أن العملية الإنتاجية تسير بشكل ممتاز وكافة الأفران تعمل وفق الخطة المعتادة لها بكامل الطاقة الإنتاجية وعلى مدار الساعة بعيداً عن أي عوائق حيث مستلزمات إنتاج المادة من دقيق وخميرة ووقود متوفرة ومؤمنة لفترة جيدة لن تؤثر على إنتاجنا من الخبز ووضع الرغيف ٱمن ومؤمن وبنسبة ١٠٠٪ للمواطنين بنوعية جيدة مع قلة الازدحام على المخابز نهائياً خاصة وأن شهر رمضان بشكل عام تقل فيه كمية الاستهلاك وبالتالي الازدحام على منافذ البيع .

وحول اقتراحات بعض المواطنين بأن يتم الحصول على مادة الخبز بيوم أو يومين عن كامل الأسبوع لتقليل الوقت والجهد ومدة الانتظار أمام الأفران بيّن أن كل الاقتراحات التي تصلنا من المواطنين تؤخذ بالاعتبار وقابلة للدراسة والتطبيق والتقييم إن لزم الأمر بما يصب في مصلحتهم ، مشيراً إلى أن كل ما يتعلق بموضوع الخبز من قرارات وتعليمات من ناحية توزيعه عبر الرسائل حتماً سيصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل رسمي ودقيق.