بعد ١٥ عاماً على تخصيصهم بالمقاسم .. حرفيو اللاذقية يكررون مطالبهم بسندات تمليك في المنطقة الصناعية

اللاذقية - رشا عيسى

جدّد اتحاد الحرفيين في اللاذقية تكرار مطالب حرفيي النجارة وغيرهم بالحصول على سندات تمليك في المنطقة الصناعية للمقاسم المخصصين بها في وقت بدأ فيه تشكيل لجنة مشتركة متعددة الجهات لتحديد مخصصات مادة الغاز حسب فعالية كل محل حرفي.

وقال جهاد برو رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية لـ«تشرين»: نكرر المطالب لمجلس مدينة اللاذقية بفرز كامل المنطقة الصناعية وإخراج سندات تمليك لكل مقسم على حدة, وتسليمها للحرفيين المخصصين بها، مضيفاً: إن معظم المقاسم في المنطقة الصناعية مضى على تخصيصها أكثر من ١٥ عاماً.

وحول مطالب الحرفيين لتخصيص كميات مناسبة من مادتي الغاز والبنزين أوضح برو أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عضو مكتب تنفيذي في المحافظة ومشتركة الحرفيين ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومن فرع المحروقات «سادكوب» لتحديد مخصصات مادة الغاز حسب فعالية كل محل، مشيراً إلى أن الجمعيات الحرفية التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع هي جمعية الحدادة وجمعية الحلويات والمعجنات وجمعية المواد الغذائية والألبان والأجبان وجمعية المطاعم والمقاهي والفنادق .

وبالنسبة لمادة البنزين قال برو: يوجد عدد كبير من الفعاليات الحرفية تستعين بالمولدات خلال فترة التقنين الكهربائي وتحتاج مادة البنزين, وتقوم الجمعيات بإعداد جداول لمن هم بحاجة البنزين ليصار إلى تخصيصها بهذه المادة.