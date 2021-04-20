غرفة تجارة حمص تستعد لإطلاق مبادرة «أهل الخير» الرمضانية

حمص – إسماعيل عبد الحي

تعمل غرفة تجارة حمص اليوم كخلية نحل من خلال التحضير لمبادرة أهل الخير, والمعرض الخيري الكبير الذي سيقام في العشر الأخيرة من رمضان في مدينة المعارض في الوعر.

وللحديث عن أهمية لقاء الفعاليات التجارية والصناعية مع السيدة الأولى أسماء الأسد التقت «تشرين» مع رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي حيث قال: كان لنا شرف اللقاء مع السيدة الأولى في اجتماع تحدثت فيه بوضوح وشفافية عن أهمية العمل الخيري, والهدف منه الذي يراد منه الخير لسورية وأبنائها, حيث أكدت على ضرورة التكاتف بين غرف التجارة والصناعة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً في ظل ظروف الحصار الجائر على بلدنا, وكانت الكلمة المؤثرة هي أن رمضان هو شهر الخير, ونحن نعمل على أن يكون المواطن بخير, كما أكدت على أن نكون متواجدين بشكل دائم في العمل الخيري, وعليه أخذنا على عاتقنا المحاور الرئيسة في هذا اللقاء, وباشرنا العمل على تجسيدها أمراً واقعاً, ومن تلك المحاور مبادرة وزارة الأوقاف التي ستقام في مدينة المعارض بحمص في العشر الأخير من رمضان, وسيكون مجانياً للشركات, وفي المقابل أن ينعكس المعرض انخفاضاً في الأسعار خلال فترة المعرض مع احتساب الصدقة والزكاة في تسعير المواد, وسيكون معرضاً مهماً لمشاركة العديد من الفعاليات باختصاصاتها المختلفة, وتنوع المواد المعروضة ومدى تلبيتها احتياجات المواطنين.

في السياق نفسه أكد السباعي أن غرفة تجارة حمص سوف تطلق في بداية الأسبوع القادم مبادرة «أهل الخير» وهي مبادرة تطوعية مقدمة من تجار مدينة حمص, وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص ومجلس المحافظة وبالتعاون مع الأوقاف وهي شبيهة بالمبادرة المماثلة التي أطلقتها غرفة صناعة حمص تحت شعار «خبز وملح»، والسلة سوف يتم تقديمها عن طريق مديرية الشؤون, وهذا أمر مريح لنا لأنه ينظم العملية الاجتماعية الخيرية لكيلا تكون هناك ازدواجية في التوزيع, ولكي تصل السلة المقدمة لشريحة اجتماعية لم تكن تصلها المعونات بسبب العشوائية في توزيع السلال الغذائية.

وفي معرض حديثه عن المنصة الإلكترونية التي تحدثت عنها السيدة أسماء الأسد قال السباعي: هي منصة مهمة سيتم من خلالها تنظيم المساعدات الداخلية والخارجية عن طريق المنصة وتنظيم العمل الخيري الاجتماعي الذي سيستمر حتى بعد شهر رمضان.

أخيراً أشار السباعي إلى مشروع ضخم بالتعاون بين غرفة التجارة وإحدى المنظمات, سوف يتم إطلاقه في الأسبوع القادم يخدم سيدات حمص بمشروعات صغيرة سوف يعلن عنه لاحقاً .