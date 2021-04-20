سفير أمريكا لدى موسكو يعتزم العودة الى بلاده للتشاور

" روسيا اليوم"

أفادت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن السفير الأمريكي لدى موسكو جون سولفان، سيعود إلى واشنطن هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يرجع إلى عمله في موسكو “في الأسابيع المقبلة.

ونقل موقع “أكسيوس” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: إن “السفير سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لزيارة عائلته ولقاء أعضاء الإدارة الجديدة الذين لم تتح له الفرصة للتشاور معهم منذ موافقته على الاستمرار في منصبه إلى أجل غير مسمى”، مضيفا: إن السفير “سيعود إلى موسكو في الأسابيع القليلة المقبلة”.

ويأتي هذا الإعلان الصادر عن الخارجية الأمريكية، بعد ساعات فقط من خبر نقله الموقع المذكور قال فيه: إن السفير سولفان أكد أنه يعتزم البقاء في روسيا، بالرغم من أن الكرملين “نصحه” بالعودة إلى الولايات المتحدة للتشاور مع الإدارة الأمريكية.