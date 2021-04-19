بدء مكافحة الجراد في ريف السويداء

ميليا اسبر

بهدف متابعة وضع انتشار حشرات الجراد في ريف السويداء منطقة صلخد قرية الهويا، التي شهدت منذ مساء أمس انتشاراً متفاوتاً قام معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش بجولة ميدانية اليوم إلى مناطق الانتشار في المحافظة، وبيّن في تصريح له أنه فور ورود معلومات إلى وزارة الزراعة مساء أمس عن وجود جراد في محافظة السويداء تم إخبار مديرية الزراعة بالمحافظة وكافة العاملين الفنيين للتحري عن وجود هذه الحشرة والتعامل معها، وفي الساعة الرابعة صباحاً اليوم بدأت عملية المكافحة على جبهة بحدود 7 كم طول، باستخدام المبيدات المناسبة، حيث تم التخلص من أعداد كبيرة منها، بالإضافة إلى اتجاه الرياح الذي ساعد على منع تقدمها.

وأكد قاديش أنه لا يوجد أضرار تذكر على النباتات والمحاصيل الزراعية، منوهاً أن لجان التقصي والتحري مازالت تتابع عملها بوجود كافة التجهيزات من جرارات ومرشات وفرق مكافحة، لمراقبة ومنع حدوث موجة ثانية، مشيراً إلى دور المجتمع المحلي في المساعدة بعملية المكافحة.

بدوره أوضح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أنه فور وصول المعلومات عن وجود مجموعات من الجراد في ريف المحافظة قام الفنيون بالمديرية بالكشف على المواقع الموجودة، حيث لوحظ اختلاف الكثافة من منطقة إلى أخرى وعليه تم تجهيز المرشات والتجهيزات المناسبة بالتعاون مع أهالي المنطقة وفي الصباح الباكر بدأت عملية المكافحة باستخدام المبيدات الكيميائية وكانت النتائج إيجابية.