رشّ المبيدات في حمص تخفيفاً من حشرة الكاربيدا

حمص – إسماعيل عبد الحي

يقوم مجلس مدينة حمص منذ يومين برش المبيدات للتخفيف من الحشرات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والهجمة الكبيرة من حشرات «الكاربيدا», وهي خنفساء صغيرة الحجم لونها بني.

وفي تصريح له قال المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس المدينة: تعدّ «الكاربيدا» من الحشرات المفيدة التي تتغذى على حشرة المنّ في الحقول, وتستخدم عادة في المكافحة الحيوية, ولكن وجودها غير الطبيعي أن يكون في المدن وفي المنازل وبأعداد كبيرة, وهي حشرة تموت بسرعة خلال 48 ساعة إن لم يتوفر لها الغذاء, وأعدادها الكبيرة هي نتيجة الظروف الجوية التي سادت فصل الشتاء لعدم وجود صقيع أو ثلوج.

وأضاف: بدأنا عمليات الرشّ في المدينة, واستهدفنا الحدائق العامة والمسطحات المائية من أعداد الحشرة الهائلة, منوهاً بأن المكافحة لا تقضي تماماً على الحشرة, وإنما تخفف منها.