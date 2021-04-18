ضبط معمل يعيد تصنيع شوكولا غير صالحة للتسويق

سامي عيسى

قامت دوريات حماية المستهلك في ريف دمشق بإغلاق محطة محروقات في يبرود مخالفة، وضبطت صهريجاً يتاجر بمادة المازوت المدعوم من قبل الدولة في السوق السوداء بكمية ٧٦٠ ليتر مازوت، وكذلك محطة محروقات في ضاحية قدسيا تغش في تعبئة مخصصات البطاقة الذكية.

كما ضبطت ورشة لنتر الفروج في حجيرة البلد بداخلها ٥٠٠ كغ من مخلفات الفروج معدة للفرم، وتشكيلها كباب دجاج للاستفادة من فارق السعر .

وفي عدرا الصناعية ضبطت معملاً لصناعة الشوكولا المغلفة بغطاء سكري يقوم صاحبها بإعادة تصنيع ٢٠٠ كغ من الشوكولا المغطاة بغلاف سكري غير صالحة للتسويق بدلاً من إتلافها وموضوعة ضمن أكياس من دون مواصفات.

إضافة إلى ضبط بقالية في التل تعرض مواد منتهية الصلاحية (مشروبات غازية وقهوة).

وأكدت المديرية أنه تم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .