بريطانيا ترسل سفناً حربية إلى البحر الأسود

" روسيا اليوم"

ذكرت صحيفة ” ذا تايمز” البريطانية نقلاً عن مصادر في الأسطول البحري البريطاني أن لندن سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود في أيار المقبل على خلفية الوضع على الحدود الروسية – الأوكرانية.

وبحسب المصادر فإن إرسال بريطانيا لسفن حربية هو للتعبير عن الدعم لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في المنطقة على خلفية الوضع على الحدود الروسية – الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا سترسل مدمرة وفرقاطة تابعتين لمجموعة حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط، وستعبران مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

وقالت الصحيفة: إن القرار اتخذ دعماً لأوكرانيا بعد أن تخلت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن التخطيط لإرسال مدمرتين إلى البحر الأسود، مشيرةً إلى أن بريطانيا مستعدة لإرسال معدات عسكرية أخرى في حال “وجود تهديد ” لأوكرانيا من جانب روسيا.