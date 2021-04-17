افتتاح مركز الخدمة الإلكترونية في مركز هاتف أفاميا

اللاذقية - باسمة اسماعيل

افتتحت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم مركز الخدمة الإلكترونية ضمن مركز هاتف أفاميا في اللاذقية الذي من المتوقع أن يقدم أكثر من 30 معاملة عن طريق الإنترنت من دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية لإنجازها.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب خلال افتتاحه المركز أن إطلاق الخدمة الإلكترونية في اللاذقية بعد دمشق يعني أن هذا المشروع يتوسع أفقياً نحو تحقيق الفائدة لكل السوريين في كل المحافظات، منوهاً بأن خدمة المواطن الإلكترونية ليست مجرّد خدمة تقنية فحسب، بل هي جزء من مشروع وطني لتسهيل وتبسيط معاملات المواطنين والتخفيف عنهم في يومياتهم وتوفير العدالة من حيث إمكانية إنجاز المعاملات بشكل سريع لكل شرائح المواطنين ومن دون أي تمييز عبر التطبيقات الإلكترونية .

وأضاف الخطيب: كما تساعد هذه الخدمة في تنظيم العمل وتخفيف الهدر وتوفير الوقت والجهد والموارد لتسخيرها فيما يفيد المواطن وينعكس إيجاباً على يومياته، وتساعد أيضاً لتلافي الأخطاء والازدحام وتحسين الخدمات، كما أنها تخفف من الفساد من خلال تقديم الخدمة من دون حاجة المواطن طالب الخدمة للمجيء إلى الدائرة التي توجد لديها هذه المعاملة أو هذه الخدمة.

من جهته، اعتبر محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن إنجاز المعاملات إلكترونياً، ليس ترفاً وإنما هي خدمة ترتبط بـيوميات المواطنين وخدمتهم وحاجاتهم المعيشية، وهي تساعد في تبسيط حياتهم وتقليل حركتهم وتوفير وقتهم ومالهم.

بدوره، قال المهندس احمد حايك مدير فرع الاتصالات في اللاذقية لـ(تشرين): هذه الخدمة خطوة ضمن التحول الرقمي لحصول المواطن على الوثائق، وهي خطوة متقدمة تناسب سرعة هذا العصر، وتناسب كل شرائح المجتمع.

من جهته، قال محمد غالية مدير بريد اللاذقية لـ(تشرين): تم إحداث ثلاث نقاط نفاذ ضمن مركز البريد منذ فترة سابقة، وسيتم إضافة هذه الخدمة إلى عشرين نقطة نفاذ بالمراكز المنتشرة في ريف المحافظة، وهذه الخدمة ستخدم شريحة واسعة من المواطنين سواء عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع، حيث يتم التسديد إلكترونياً عن طريق حساب المواطن لدى أي مصرف سوري، وتحديد المكان الذي يريد إيصال الوثيقة إليه عن طريق عامل البريد أو مركز نفاذ بريدي، وأضاف : كما يستطيع المواطن الذي لا يتعامل مع الإنترنت وخاصة كبار السن، الحصول على الخدمة من أي مركز نفاذ بريدي أو كوة بريدية من الكوى المنتشرة في المحافظة.

ووضعت وزارة الاتصالات والتقانة مركز خدمة المواطن في مقسم أفاميا في مدينة اللاذقية بالخدمة في 13 آذار الماضي، في إطار التوسع بالخدمات التي يقدمها لينتقل لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة حالياً مع المركز الذي تم افتتاحه سابقاً في دمشق .