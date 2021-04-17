انخفاض أعداد المراجعين بحالات “كوفيد ١٩” للمواساة

نور قاسم

بيّن مدير عام مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين ل(تشرين) أن هناك احتمالاً لوصول كميات من اللقاح لكوفيد١٩ قريباً ، وتوزيعها في الأيام القليلة المقبلة من قِبل وزارة الصحة، وتالياً المساهمة بالحد من انتشار الوباء.

ولفت الأمين إلى أنه من الملاحَظ انخفاض أعداد المراجعين إلى الإسعاف بحالات كوفيد ١٩ في مشفى المواساة، إذ كان المشفى سابقاً يستقبل حوالي عشرين حالة يومياً ولكن منذ حوالي أسبوع أصبح المنحني متسطحاً، منوهاً بأن نسبة المقبولين في المشفى حوالي ٩٧٪ ومعظمهم حالات قديمة منذ حوالي عشرة أيام.

وأشار الأمين إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتعليق الدوام الجامعي والمدرسي مؤقتاً.

ورداً عن سؤال حول رأيه بالتمديد الإضافي أيضاً بعد التمديد الذي أُقر لأسبوع مؤخراً؟، أوضح الأمين أنه في نهاية الأمر ستعود المدارس والجامعات للدوام ، لذلك فإن الأهم هو التقيد بالإجراءات الوقائية من قِبل المجتمع للحد من انتشار الوباء.