فريق “عمرها” التطوعي يوزع وجبات إفطار أمام المشافي

دينا عبد

للسنة السادسة على التوالي وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك يتابع فريق عمرها التطوعي ما قام به في السنوات السابقة، من خلال مبادراته الخيرية في شهر رمضان المبارك، والمتضمنة توزيع سلال غذائية ووجبات إفطار ومياه وتمر في الساحات العامة.

عن هذه المبادرات، تحدث المشرف العام على فريق عمرها التطوعي محمد الجدوع: الحملات الخيرية التي يقوم بها الفريق ليست جديدة، فقد دخلنا في عامنا السادس ونحن نقوم بتنظيم وتوزيع المواد عن طريق المتطوعين في الفريق، المبادرة الأولى “حملة شهر الخير” وتتضمن توزيع سلات غذائية تقدم للناس الفقراء الذين فقدوا المعيل أو من ليس لديهم مردود أو دخل شهري والمهجرين الذين تركوا منازلهم والأيتام وغيرهم، وطبعاً الفريق يوزع بناءً على الأسماء التي لدى الفريق بعد أن نكون قد حصلنا على معلومات الأشخاص المحتاجين عن طريق مختار الحي.

وحتى الآن وزعنا ما يفوق 300 سلة غذائية، وسنتابع حتى نتمكن من تقديم السلات لأكبر شريحة محتاجة.

أما المبادرة الثانية وهي “إفطار صائم” نقدم من خلالها وجبات للصائمين، هذه المرة استهدفنا الأشخاص والأهالي الذين ينتظرون أبناءهم أمام المشافي، مثل مشفى الأطفال والمواساة، وهذه المبادرة حسب الجدوع يقوم بها الفريق كنشاط فردي، والهدف منها تقديم العون للمحتاجين على اعتبار أن الظروف الاقتصادية صعبة على الجميع.

المبادرة الثالثة والأخيرة هي “مي وتمر” يقوم من خلالها أعضاء الفريق بالتواجد في الساحات العامة، وتقديم قنينة ماء وتمر للناس المتأخرين عن موعد الإفطار، وجميع الذين يعملون في الفريق هم متطوعون منذ سنوات طويلة.