سيناتور روسي: بايدن خائف من تحول الوضع في دونباس إلى نزاع عسكري

"روسيا اليوم"

عبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإجراء قمة ثنائية مع رئيس روسيا له عدة أسباب، في مقدمتها تصعيد حدة التوتر في دونباس بأوكرانيا.

وكتب بوشكوف على صفحته في “تلغرام”، اليوم السبت: على ما يبدو فإن الرئيس بايدن خائف من تدهور الوضع في دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري جديد لن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تشارك فيه إلى جانب أوكرانيا. وفي وقته دخلت كييف في صراع هناك (في دونباس) وخسرت كثيراً. وسيكون تكرار ذلك، لاسيما بأسوأ عواقب سلبية ممكنة بالنسبة لأوكرانيا، ضربة قوية للمواقف الأمريكية، ويحاول بايدن تجنبها”.

وأشار السيناتور الروسي إلى أن بايدن، إضافة إلى ذلك، يفهم ضعف بلاده أمام الأسلحة الروسية الحديثة، مضيفاً: دعوته إلى “عدم المبالغة” في اتخاذ الإجراءات والعقوبات الأمريكية الجديدة تدل بوضوح على رغبته في مواصلة الحوار.

وتابع أن الرئيس الأمريكي يرى في لقائه المقبل مع الرئيس الروسي بوتين أيضاً إمكانية لأن تطلب واشنطن من موسكو تقديم “تنازلات “مقابل عودتها إلى مجموعة الثماني الكبار، والتخلي عن دعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (في دونباس) .

وذكر السيناتور أن روسيا أعلنت أكثر من مرة أنها لا تهتم بالمشاركة في مجموعة الثماني الكبار.