8 قتلى و60 جريحا حصيلة ضحايا إطلاق النار في إنديانابوليس

وكالات

قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “فيديكس FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

وأوضح ضابط شرطة في المدينة ، جيني كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا على أن مطلق النار المزعوم “انتحر”. وقال إنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

من جهته، قالت منشأة البريد “فيديكس” في بيان لها: نعمل على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع سلطات التحقيق”.

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص في الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في المدينة بيانا جاء فيه: “لم يتم طلب مساعدتنا في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة”.

وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثفا للشرطة. وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، في ساحة انتظار السيارات.

في غضون ذلك، قال خال إحدى الضحايا لـ “Fox59” إن ابنة أخته كانت جالسة في سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا أنها تتعافى في المستشفى.وذكرت “WRTV” أن عمال المنشأة اختبأوا تحت أحزمة النقل أثناء الحادث.

وتوظف المنشأة أكثر من 4500 شخص، وهي ثاني أكبر مركز للشركة على مستوى العالم.