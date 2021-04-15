بطولة دوري الكرة الطائرة لناشئي الأولى

زاهر بدران

شهدت كل من ملاعب دمشق وحماة منافسات بطولة دوري الكرة الطائرة لناشئي أندية الدرجة الأولى لمرحلة الإياب والتي لعبت فيه الفرق ضمن مجموعتين فاز في المجموعة الأولى نادي سلمية وتصدرها بعد فوزه على أندية الاتحاد ومرمريتا بنتيجة 3/صفر وعلى القطيفة 3/1 وحل ثانياً فريق القطيفة بفوزه على الاتحاد ومرمريتا 2/ 0 وجاء فريق مرمريتا ثالثاً بفوز وحيد على الاتحاد 3/ 0 وأخيراً جاء فريق الاتحاد بلا أي نقاط.

وتصدر فرق المجموعة الثانية ناشئو الوحدة بفوزه على درعا والتحرير 3/ 0 وعلى السودا 3/ 1 وحل ثانياً فريق السودا بفوزه على التحرير 3/ 0 وعلى درعا 3/ 1.

وجاء فريق درعا ثالثاً بفوزه على التحرير 3/ 0 والذي حل بالمركز الرابع بلا نقاط.

وبنهاية هذه النتائج تأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور النهائي كل من أندية سلمية برصيد 17 نقطة و القطيفة برصيد 13 نقطة و مرمريتا برصيد 6 نقاط.

وعن المجموعة الثانية كل من أندية الوحدة برصيد 18 نقطة والسودا برصيد 11 نقطة و درعا برصيد 7 نقاط.

عن هذه البطولة تحدث رئيس اتحاد الكرة الطائرة الدكتور فؤاد محفوظ قائلاً: البطولة كانت من طابقين ضم الطابق الأول أندية الوحدة وسلمية والقطيفة والسودا حيث قدمت هذه الفرق أداء جيداً ومستوى متطوراً في المهارات والفنيات ، وجاءت بقية الأندية بطابق آخر وكان مستواها متواضع ، وربما شهدت تحسناً في مستواها خلال السنوات القادمة .

وعن إقامة الدور النهائي للبطولة قال: سيقام الدور النهائي للفرق الستة المتأهلة خلال الصيف القادم.