ضبط الإشراف الصحي في مدارس درعا

وليد الزعبي

أوضح الدكتور مروان حامد رئيس دائرة الصحة المدرسية في درعا أنه بعد وضع مشرف صحي في كل مدرسة من مدارس محافظة درعا انسجاماً مع التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وفقاً للبروتوكول المعتمد من وزارة التربية تم إخضاع 50 مساعداً صحياً لدورات في هذا المجال كمرحلة أولى تلتها على مستوى المحافظة إقامة دورات للمشرفين الصحيين, جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ المشرف الصحي لدوره كاملاً في المدارس , حيث يكون أول الحاضرين إلى المدرسة إلى جانب المدير ومعاون المدير وآخر المغادرين ويقوم بمراقبة دخول الطلاب إلى المدرسة صباحاً والحرص على عدم قيامهم بالتجمعات، والتجوال صباحاً على كل الصفوف لتفقد الوضع الصحي للطلاب وتسجيل أسماء الطلاب المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض وفق التعريف القياسي للمرض المعتمد من قبل وزارة الصحة والإخبار الفوري لمستوصف الصحة المدرسية، وتحري الغياب المرضي للتلميذ في حال وجود حالات مشتبهة وتحري وجود إصابات ضمن عائلة التلميذ مع الإبلاغ الفوري للمستوصف المذكور، والتأكد من قيام المستخدمين بالتنظيف المستمر لدورات المياه وتعقيم مقابض الأبواب، وكذلك التأكد من وجود الصابون بشكل دائم على المغاسل وفي الحمامات، وتفقد نظافة البيئة المدرسية (الباحة- الحديقة- الصفوف) بشكل يومي، على أن يتم رفع بطاقة الرصد البيئي والمرضي أسبوعياً من قبل المشرف الصحي إلى المستوصف، أما بالنسبة للحالات المشتبهة أو المؤكدة للإصابات بفيروس كورونا فيتم الإخبار عنها بشكل يومي وفوري.

وبيّن رئيس الدائرة أن مختلف المهام المطلوبة من المشرف الصحى تتم متابعتها من المساعدين الصحيين والمستوصفات ودائرة الصحة المدرسية وذلك ضمن المدارس التي لا يزال الدوام قائماً فيها وسيمتد خلال فترة امتحانات الصفوف الانتقالية التي حددتها وزارة التربية، آملاً من الأهالي التعاون في مجال توعية أبنائهم بضرورة ارتداء الكمامة وعدم استعمال أغراض الغير وتعقيم الأيدي بشكل متكرر.