بكين: محاولات “استقلال تايوان” محكومة بالفشل

(شينخوا)

انتقد متحدث باسم البر الرئيسي الصيني اليوم الأربعاء محاولات الولايات المتحدة وسلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني لاحتواء الصين من خلال تايوان أو السعي لتحقيق ما يسمى بـ”استقلال تايوان”.

وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة “مجلس الوزراء”: مع العزم الراسخ والقدرة القوية لـ 1.4 مليار صيني لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، فإن أي محاولة لاحتواء الصين بقضية تايوان أو الاعتماد على القوة العسكرية للسعي إلى ما يسمى بـ”استقلال تايوان” محكوم عليها بالفشل، مضيفاً: إن الولايات المتحدة لفّقت ما يسمى “التهديد العسكري الصيني” وواصلت إرسال إشارات خاطئة لقوى “استقلال تايوان”، والتي تتحدث عن الكثير من نياتها الشريرة.

وفي نفس السياق، قال شياو قوانغ: بعض السياسيين في الحزب الديمقراطي التقدمي الذين يبالغون في تقدير قوتهم يسعون إلى ما يسمى “استقلال تايوان” من خلال الاعتماد على الدعم الأجنبي، وإن هؤلاء الأفراد سيواجهون بالتأكيد عواقب أفعالهم في الوقت المناسب.