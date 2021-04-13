الخبز متوافر .. وإجراءات للحد من الازدحام

اللاذقية - باسمة إسماعيل

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي يوسف لـ «تشرين» أن الغاية من الجولة التموينية التي شملت الأسرة التموينية كافة، على مخابز مدينة اللاذقية للاطلاع والكشف على المخابز من حيث جودة الرغيف، ووضع الإجراءات اللازمة لتنظيم الدور وإعطاء التعليمات لمديري المخابز للتقيد بها .

وأكد يوسف أن مادة الخبز متوفرة، والمخابز تعمل بطاقتها القصوى وهي موزعة على كل أرجاء المحافظة ريفاً ومدينة، وبالنسبة للازدحام الحاصل في بعض الأحيان على الأفران هو بسبب كثرة الوافدين إلى المحافظة ومع هذا الجميع يحصل على مادة الخبز التمويني، حيث لدينا ٣٤٢ ألف بطاقة إضافة إلى عدد الوافدين للمحافظة وهم كثر، وبهذه الأعداد سيكون هناك بعض الساعات التي يكون فيها ازدحام.