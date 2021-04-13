ظريف: الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في حادثة نطنز

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لايمكن لأمريكا استخدام الحظر وأعمال التخريب كأدوات للتفاوض.

وفي مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، اليوم، قال ظريف: يتصورون حسب أوهامهم بأنهم يقللون من أدوات إيران من وراء ما حدث في نطنز، مضيفاً: هذا الأمر يوفر لإيران الاستفادة من أي إمكانية في نطنز بصورة قانونية ومشروعة وللتعويض عن هذه الحماقة الإرهابية.

وخلال المؤتمر أشار ظريف إلى أن أجرى محادثات جادة وودية مع الجانب الروسي، مُثمناً مواقف روسيا ، ومؤكداً على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في مجال رفع الحظر.