كوريا الجنوبية تقول بإعادة الأموال الإيرانية المجمدة

"فارس"

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون، أنه يتعين على بلاده أن تعيد الأموال الإيرانية المجمدة لديهم، بسرعة إلى طهران.

وفي تصريحات له حول زيارته إلى طهران، قال تشونغ سي كيون: قلت من قبل إن الأصول الإيرانية المجمدة لدى بلدنا هي أموال إيران، ويجب إعادتها إلى مالكها، ومن الأفضل إيجاد طريقة لإعادتها بسرعة، مشيراً إلى أن القيام بذلك يصب في مصلحة سيئول، وأنه يجب بذل الجهود للتغلب على القيود المختلفة التي تمنع القيام بذلك.

وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بـ7 مليارات دولار (حوالي 7 تريليونات وون).