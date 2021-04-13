اعتقالات في القدس والضفة

"معا"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمة مدن في الضفة والقدس، حيث اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية “مستعربون”، الليلة الماضية، طبيباً بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة برام الله بعد الاعتداء عليه، علماً أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشفى قبل اعتقاله بدقائق، من أجل معاينة إصابة عدد من المواطنين بحادث سير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسين دراغمة، بعد مداهمة خيام ذويه وتفتيشها في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب نواف أيمن أبو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه جرى اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة ومداهمة منزل الشاب نواف واقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية.