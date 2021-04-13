زاخاروفا لقناة “CNN”: تنقبون في الصراع الإيديولوجي من أجل الليبرالية

"روسيا اليوم"

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى خطأ جسيم لقناة “CNN” التي عرضت دبابات أوكرانية على أنها روسية تدل على “استعدادات روسيا للحرب”.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: نفهم أنه ليس لديكم الوقت للتحقق من الحقائق، إذ إنكم تنقبون في الصراع الإيديولوجي من أجل انتصار الليبرالية. لكن ليس لمثل هذا الحد.

وعبرت الدبلوماسية الروسية عن اعتقادها أنه يجب على مراسلي القناة في موسكو صرف انتباههم عن المشاركة في الحياة الاجتماعية لروسيا وإظهار المزيد من الاهتمام بمهنتهم، مضيفة: لأن ذلك أمر غير لائق.

وعرضت قناة “CNN” الأمريكية سابقاً دبابات أوكرانية في إحدى محطات أوكرانية للقطارات وكأنها دبابات روسية، تنقل إلى الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يدل برأيها على “استعدادات روسيا للحرب”.