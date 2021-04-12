٧٣٦ مليون ليرة لمزارعي التفاح تعويضاً عن الأضرار

طلال الكفيري

بيّن مدير المصرف الزراعي في السويداء المهندس نسيم حديفة أن المبالغ التي تم صرفها لمزارعي التفاح كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأشجارهم المثمرة الموسم الماضي، بلغت منذ ٢٢ آذار الشهر الماضي ولتاريخه نحو ٧٣٦ مليون ليرة , استفاد منها حوالي ٢٥٠٠ مزارع، لافتاً إلى أنه وبهدف التخفيف من الازدحام في المصرف، تم وضع آلية لصرف التعويضات، من قبل المعنيين في المحافظة، بأن يكون صرف التعويض بمعدل ١٠٠ مزارع يومياً في كل فرع من فروع المصرف الموزعة في المحافظة / شهبا- صلخد- القريا/، وذلك بعد تبليغهم بالاسم بشكل يومي.

وأضاف أنه جرى توزيع مزارعي القرى على فروع المصرف حسب التوزع الجغرافي و قرب هذه القرى من المركز, مؤكداً على توافر السيولة المالية اللازمة لصرف هذه التعويضات، وأن قيمة التعويضات ككل تبلغ ملياراً و ٧٥٦مليون ليرة، حيث يستفيد منها حوالي ٩٣٠٠ مزارع، سيتم صرفها تباعاً.