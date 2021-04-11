صالات السورية للتجارة في اللاذقية تشكو نقص المواد

اللاذقية - باسمة إسماعيل

افتقدت صالات السورية للتجارة في مدينة اللاذقية وخاصة مجمع أفاميا وتشرين لمواد البقوليات والزيوت، مع أنه من المعلوم للجميع أنهما كانتا تزخران دائماً بأصناف متنوعة من السلع والمواد التي يحتاجها كل منزل، حيث قال عدد من المواطنين لـ “تشرين”: كنا دائماً نقصد مجمع أفاميا لوجود تشكيلات واسعة خاصة ولأن بعض مواد الصالات الغذائية وغير الغذائية أرخص من السوق بنسبة ما بين ٢٠ – ٤٠ %.

ودلل المواطنون على قولهم بأن سعر كيلو البرغل /١٣٥٠/ ليرة بينما يباع في السوق /٢٠٠٠/ ليرة، والحمص بـ /٢٢٠٠/ ليرة وفي السوق /٣٠٠٠/ ليرة والزيت والمعلبات والبن وغيرها أرخص من السوق، لذلك نرى نفاذ المواد الغذائية الأساسية حين وجودها خلال ساعات قليلة، حسب تعبيرهم.

في حين قال آخرون: هذه المواد الأساسية تنفد بسرعة, ما يضطرنا للشراء من المحال، ولا نعرف لماذا لا يتم التعويض بسرعة، علماً أنه يوجد أغلب ما نريد من مواد كمنظفات ومعلبات وبن وغيرها لكن المواد الأساسية الغذائية والمطلوبة للأسرة يوجد فيها نقص بشكل مستمر كالبقوليات “برغل – عدس – حمص والزيت والحلويات” وغيرها.

بدوره، قال شادي دلالة مدير فرع “المؤسسة للتجارة” في اللاذقية لـ(تشرين): يتم يومياً رفد معظم الصالات بتشكيلة سلعية، عازياً نفاذ المواد بسبب الإقبال الكبير من قبل المواطنين على المراكز، لكونها أرخص من السوق ولأن المؤسسة مازالت محافظة على أسعارها على الرغم من ارتفاع الأسعار في السوق، وهذا دور المؤسسة في طرح سلع غذائية وغير غذائية منافسة للسوق بالجودة وأرخص في السعر.

وأكد دلالة أن المؤسسة تحاول تلبية احتياجات المواطنين بما يتوفر لدى المؤسسة من مواد، مشيراً إلى أنه سيتم طرح سلل رمضان في شهر رمضان بأسعار مناسبة، وكذلك افتتاح ثلاث صالات في (الفاروس – مارتقلا – البطرنية).