القبض على امرأة ورجلين بتهم السرقة وتعاطي وترويج المخدرات في دمشق

ألقى قسم شرطة برزة في دمشق القبض اليوم على امرأة قامت بسرقة مصاغ ذهبي وبيع قسم منه بقيمة خمسة ملايين ونصف مليون ليرة سورية وصادر ثمن المصاغ الذهبي المباع وباقي القطع الذهبية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أنه بعد ادعاء شخص يعمل محامياً بتعرضه للسرقة ضمن منزله وأنه يحصر شبهته بالخادمة التي تعمل لديه وبعد التحري والكشف على مكان السرقة تبين عدم وجود أي كسر أو خلع في المنزل ما أكد شبهة المدعي في الخادمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على المرأة من قبل قسم شرطة برزة وبتفتيشها من قبل إحدى الشرطيات في القسم عثر بحوزتها على احدى القطع الذهبية المسروقة وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ الذهبي على دفعات أثناء عملها في المنزل وقيامها ببيع قسم من المصاغ الذهبي المسروق بقيمة خمسة ملايين ونصف مليون ليرة سورية حيث تم استرداد ثمن المصاغ الذهبي المسروق وباقي القطع الذهبية وسلمت الى صاحبها أصولاً.

وفي سياق آخر ألقى قسم شرطة برزة القبض بحسب الوزارة على شخصين مطلوبين بعدة إذاعات بحث بجرم تعاطي وترويج المواد المخدرة ضمن مساكن برزة وبالتحقيق معهما اعترفاً بإقدامهما على ترويج وتعاطي المواد المخدرة وبتدقيق وضعهما تبين أنهما من أرباب السوابق بترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.