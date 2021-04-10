120 مليون ليرة لترميم متحف درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح الدكتور محمد خير نصر الله رئيس دائرة آثار درعا أنه تم على باب إعادة الإعمار وضمن خطة وزارة الثقافة الإسعافية رصد اعتمادات تقدر بحوالي 120 مليون ليرة لإعادة ترميم وتأهيل متحف درعا كصرح ثقافي سياحي يعرض المقتنيات الأثرية التي تزخر بها المحافظة، لافتاً إلى أنه تم إعداد الكشوف التقديرية من قبل لجان مختصة من مديرية الخدمات الفنية بدرعا وبالتعاون مع مهندسي دائرة آثار درعا لوضع الأولويات في أعمال الترميم المراد القيام بها لصالح تنفيذ الخطة الإسعافية المشار إليها آنفاً.

وأشار رئيس الدائرة إلى أنه منذ بداية الحرب على سورية تم إيقاف العرض المتحفي في متحف درعا وجرى إيداع وتأمين مقنياته من القطع الأثرية في أماكن آمنة بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف ومحافظة درعا وضمن شروط مناسبة لحفظ تلك القطع، مبيناً أنه بعد الانتهاء من أعمال الترميم سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لدراسة إمكانية معاودة تفعيل العرض المتحفي من جديد لإطلاع الأجيال على المقتنيات الأثرية التي توثق للحضارات العريقة التي تعاقبت على بلدنا.

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة انتهت من أعمال ترميم قصر زين العابدين ومعبد المتاعية الأثريين ضمن المرحلة الثانية وبقيمة بلغت 46 مليون ليرة ، الأمر الذي يسهم حسب رئيس الدائرة في الحفاظ عليهما من التداعي والانهيار و خاصة أنهما تعرضا خلال السنوات الماضية للتخريب والعبث من جراء قيام المنقبين غير الشرعيين من ضعاف النفوس بالحفر وفك بعض الأجزاء بهدف البحث عن الدفائن والكنور ظناً منهم بوجودها في تلك المباني.