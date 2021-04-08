إقبال كبير على قروض المصرف الطلابي في طرطوس

طرطوس - أيهم إبراهيم

وسط إقبال طلابي كبير بدأ فرع المصرف الطلابي في جامعة طرطوس باستقبال طلبات الراغبين بالاقتراض وذلك بعد توجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد بتقديم إعانة مالية قيمتها مليار و136 مليوناً إلى حساب صندوق التسليف الطلابي بهدف تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

و في هذا الإطار أوضح همام كناج رئيس اتحاد طلبة طرطوس لـ «تشرين» أن الصندوق يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب للحصول على القرض منذ بداية التسجيل منوهاً باتخاذ الاتحاد جملة من الإجراءات لتسهيل التسجيل منها الاكتفاء بصورة عن هوية الطالب إضافة لصورة عن دفتر العائلة أو بيان عائلي مصدق من النفوس مع العلم أن تقديم الطلبات مجاني و لا يتم تقاضي أي رسوم .

و أضاف كناج : بعد الانتهاء من التسجيل ترفع القوائم للإدارة المركزية حيث تقوم لجنة مختصة بانتقاء المقبولين وفق معايير خاصة لتصدر لاحقاً قوائم المقبولين و لائحة خاصة بطلاب ذوي الشهداء و طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة و فيما يخص أنواع القروض الممنوحة لفت كناج الى أنها نوعان؛ الأول قرض شخصي بقيمة 300 ألف ليرة يمنح لمرة واحدة بلا فوائد حيث يبدأ الطالب بسداد القرض بعد شهر على استلامه و الثاني القرض الشهري بمعدل 40 ألف ليرة شهرياً لمدة 9 أشهر يبدأ الطالب بسداده بعد التخرج بعامين و دخوله سوق العمل .

و تجدر الإشارة إلى أن عملية تنظيم الدور للحصول على القروض تتم بإشراف الاتحاد الوطني للطلبة لتلافي الازدحام والحفاظ على التباعد المكاني.