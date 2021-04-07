بكين: على واشنطن العودة للاتفاق النووي بلا شروط

روسيا اليوم

أكدت الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني من دون أي شروط، وأن تلغي حظرها غير القانوني المفروض على إيران.

وأكد المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة وانغ تشون، أنه ينبغي على واشنطن رفع جميع العقوبات غير القانونية ضد طهران، معتبراً أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وضغوطها القصوى على طهران، هو السبب الأساس وراء ما وصل إليه الوضع الحالي، وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق مبكراً هي مفتاح حل المشكلة.

وتابع وانغ: يجب أن يتم تأكيد الطلب المبرر من الطرف المتضرر، وليس الطرف المخالف، والوفاء به أولا..هذا أمر أساس يتعلق بالصح والخطأ، ويجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، وعلى هذا الأساس، يمكن لإيران أن تمتثل بشكل كامل للاتفاق النووي.

وطالبت بكين واشنطن، بـرفع جميع العقوبات غير القانونية ضد إيران وولايتها القضائية طويلة الذراع، ضد الكيانات والأفراد من الأطراف الثالثة.