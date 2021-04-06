خريشي: على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه وعمليات القتل الممنهجة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووفق وكالة وفا، دعا خريشي في رسائل وجهها اليوم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان باشليه والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك والمقرر الخاص للإعدام خارج إطار القانون موريس تيدبول إلى إدانة جريمة قتل أسامة منصور وإصابة زوجته برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة القدس المحتلة فجر اليوم وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأوضح خريشي أن الاحتلال يواصل ممارساته الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان وهو السبب المباشر لمعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإجراءات ملموسة لمساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم واستهدفت بالرصاص السيارة التي كان يستقلها أسامة صدقي منصور وزوجته ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس واستشهاده فيما أصيبت زوجته بجروح في الظهر.

“سانا”