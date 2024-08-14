ورشة عمل مركزية لتطوير وتنفيذ خطة برامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2024-2025

دمشق- دينا عبد:

افتتح وزير التربية د. محمد عامر المارديني فعاليات الورشة المركزيةبالتعاون بين وزارة التربية وبرنامج الأغذية العالمي لمراجعة وتطوير آليات التنسيق لتنفيذ ومناقشة خطة برامج التغذية المدرسية لعام 2024-2025 بحضور رؤساء دوائر التخطيط والتعليم الأساسي ودوائر الصحة المدرسية في المحافظات.

وزير التربية وخلال افتتاحه فعاليات الورشة أكد على أهمية تقييم خطة العمل باستمرار وفق بيانات وإحصائيات تمكّن من تطوير تلك الخطة وبيان واقع الاستفادة، مشيراً أن سورية بمؤسساتها التي صمدت خلال الحرب بوجه الإر.ها.ب تركز على الاهتمام بالتعليم والتربية لانشاء جيل قادر على بناء المستقبل.

فيما لفت المدير القطري للبرنامج في سورية كين كروسلي أن المنظمة سعت من خلال عملها مع وزارة التربية لتشجيع عودة الطلاب للمدرسة وتحسين الجوانب التغذوية والصحية لهم.

وتحدث مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية د. عبد الحكيم الحماد عن خطة العمل المعتمدة مع المنظمة والتي تشمل توزيع المعمول بالتمر والوجبات الجاهزة والقسائم الالكترونية.

فيما قدم منسق المنظمة في مديرية التخطيط عرضاً بيّن فيه واقع تطور العمل في المشروع منذ عام ٢٠١٤ وأهدافه ودوره في تشجيع عودة الطلاب المدارس وتخفيف عمالة الأطفال.

تستمر الورشة لمدة يومين يناقش المشاركون من خلالها تحديات تنفيذ المشروع ومقترحات المعالجة.