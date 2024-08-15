افتتاح مهرجان التسوق “من خيرات بلادي” في مدينة المعارض بحمص

حمص – ميمونة العلي

افتتحت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع غرفة تجارة حمص مهرجان التسوق “من خيرات بلادي”، في مدينة المعارض بحي الوعر بحمص بمشاركة أكثر من 100 منتِج من مختلف المحافظات السورية.

وبيّنت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا إدلبي أن المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها وبيعها للمستهلك من مختلف المحافظات السورية بمجالات متنوعة منها الألبسة والأغذية والمنظفات والمشغولات اليدوية والألبسة والحقائب المدرسية ومواد التجميل والمراهم الطبية الطبيعية والتحف الشرقية منوهة بأن الأسعار أقل من السوق بنسبة كبيرة نظراً لانخفاض تكاليف الإنتاج فالمعروضات من المنتج إلى المستهلك لكسر حلقات الوساطة.

وأشارت إدلبي إلى أن الهيئة تقوم بتدريب الراغبين بالبدء بمشاريع صغيرة أو متوسطة عبر برامج مثل” ابدأ مشروعك” إضافة لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية ليتمكن من البدء بمشروعه وتتابع معه مراحل العمل وتساعده في الحصول على القروض حتى يتمكن من الانطلاق وصولاً إلى مرحلة التسويق من خلال مشاركته في المهرجانات والمعارض التي تقيمها الهيئة وربطه مع مستثمرين أو تجار لشراء منتجاته ثم نساعده للحصول على العلامة التجارية.

ولفت رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي أن دور غرفة التجارة في هذا المعرض تأمين التشبيك بين أصحاب المشاريع والتجار لإدخال المنتوجات إلى السوق والعمل على الإسراع بدخولها سوق التصدير.

ونوه السباعي بأن بعض المشاريع بدأت بآلة واحدة وتطورت وتعمل اليوم بحوالي 7 آلات وهذا دليل على تطور هذه المشاريع ودخولها سوق المنافسة، مؤكداً أنه سيتم خلال المرحلة القادمة القيام بدورات تثقيفية لأصحاب المشاريع لتطوير عملهم بشكل أكبر.

بدورها ميرد جبوري إحدى المشاركات بصناعة الشوكولا في البيت، بيّنت أن المعرض فرصة للتعريف بعملها من أجل التسويق، حيث تعمل كل شيء في البيت بمفردها والمعرض يساعدها على البيع المباشر للمستهلك.