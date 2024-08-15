بفوزه على أتلانتا الإيطالي ريال مدريد يبدأ موسمه الجديد بلقب كأس السوبر الأوروبية.. ومبابي يبصم في ظهوره الأول

تشرين:

نجح ريال مدريد الإسباني في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق أتالانتا الإيطالي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني فى مدينة وارسو البولندية.

جاء الشوط الأول من المباراة متوسط المستوى من جانب الفريقين، حيث تبادل الجانبان السيطرة على مجريات اللعب.

وأهدر البرازيلي رودريجو فرصة تسجيل هدف الميرنغيا لأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع، بعدما اصطدمت تسديدته في العارضة.

وفي الشوط الثاني، نجح الأوروجواياني فيدي فالفيردي في تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بعد متابعته لتمريرة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ونجح الوافد الجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل هدفه الأول والثاني للفريق الملكي في الدقيقة 68، بعد متابعته لعرضية جود بيلينجهام.

وأصبح ريال مدريد الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الأوروبي برصيد 6 ألقاب، متخطيًا غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي.

وخاض أتالانتا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: كولاسيناك، هين وديمسيتي.

الوسط: زاباكوستا، دي رون، إيدرسون، روجيري وباسيليتش.

الهجوم: لوكمان ودي كيتيلاري.

وخاض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي، ميليتاو، روديجر وكارفاخال.

الوسط: فالفيردي، بيلينجهام وتشواميني.

الهجوم: رودريجو، مبابي وفينيسيوس جونيور.