سورية وباكستان نحو تعزيز العلاقات السياحية الثنائية.. ماشفج لـ«تشرين» سورية لديها مخزون سياحي هائل

دمشق – هناء غانم:

دعت ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة صباح اليوم إلى تفعيل العمل السياحي مع السوق الباكستاني ضمن خطة الترويج السياحي الخاصة باستقطاب أسواق سياحية جديدة وواعدة لزيادة القدوم السياحي الباكستاني للسياحة الطبيعية والاصطيافية والعلاجية وقد ضمت الورشة مكاتب السياحة والسفر في سورية والباكستان، حيث تم عرض فواصل ترويجية حول أهم المقومات السياحة في كل من سورية والباكستان.

معاون وزير السياحة نضال ماشفج أشار الى أهمية الورشة لعودة التنوع السياحي بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والمنتجات السياحية وزيادة عدد السائحين وتنويع شرائحهم.

وفي حديثه لـ«تشرين» لفت ماشفج إلى أهمية زيادة التعاون السياحي بين البلدين مشيراً إلى أن السياحة الدينية أمر مهم جداً وما نطمح له هو فتح أسواق سياحية جديدة مع الباكستان وهذا يندرج ضمن خطة الوزارة بالتوجه إلى الدول الصديقة٫ والباكستان هي من ضمن الأسواق الجديدة التي ستكون مقاصد سياحية جديدة لسورية.

مؤكداً أن وزارة السياحة سوف تقدم كافة التسهيلات والدعم لتذليل كافة العوائق وتسهيل وصول الوفود السياحية بين البلدين.

سفير الباكستان بدمشق: إعطاء الصورة الحقيقة عن السياحة في سورية

من جهته سفير جمهورية باكستان الإسلامية بدمشق شاهد أختر أوضح أن الهدف من هذه الورشة إعطاء الصورة الحقيقية عن السياحة في سورية، عبر أعضاء مكاتب سياحية في سورية والترويج للسياحة وتوسيعها لتشمل الترفيهية والثقافية واستقطاب أكبر عدد من السياح الباكستانيين لدمشق، بعد أن كانت السياحة تقتصر على الدينية لافتاً إلى أن ممثلي المكاتب السياحية الباكستانية يشاركون في الورشة لتقديم الأفكار عن انطباعاتهم حول ما شاهدوه في سورية، وإلقاء الضوء على الجوانب السياحية في باكستان، معتبراً أن هذه الورشة بداية لإنطلاق توسيع العلاقات في المجالات السياحية والعلاقات بين البلدين، ولا سيما أن مقومات السياحة السورية كبيرة ومتنوعة.

وفود باكستانية ستصل إلى سورية قريباً

وفي تصريح لـ«تشرين» قال حسن غريب من الوفد الباكستاني: وجودنا في سورية اليوم يأتي بهدف تعزيز أفق التعاون بين البلدين كون السياحة لها دور كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية مشيراً إلى أن مستقبل العلاقات بين البلدين كبير وكخطوة أولى هناك وفود باكستانية ستصل إلى سورية قريباً لطلاب يدرسون في مجال السياحة وعلم الآثار بهدف الاطلاع على الحضارة السورية، الأمر الذي يساهم في فتح مجالات التعاون السياحي والثقافي بين البلدين .

رئيس اتحاد غرف السياحة لتشرين: تسهيل الترويج للفرص الاستثمارية السياحية

رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير أوضح أن الاتحاد يسعى لتطوير السياحة بين سورية وباكستان، حيث تم تنظيم جولة سياحية لأصحاب المكاتب الباكستانية لإطلاعهم على الأماكن السياحية المهمة في دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية، لافتاً إلى أن إنجاز المنصة الإلكترونية سيزيد من تنظيم الرحلات السياحية بين البلدين.

وأشار خضير في تصريح لـ«تشرين» إلى أن العلاقات بين البلدين قديمة منذ أيام طريق الحرير الذي كان يمر من الباكستان إلى سورية، مؤكداً أهمية تجديد أواصر التعاون في المجالات المختلفة وتبادل السياح وتشجيع المجموعات السياحية المنظمة من وكالات السياحة والسفر والتعاون في مجال الاستثمار والترويج والتسويق وتبادل الخبرات في مجال التدريب وتسهيل الترويج للفرص الاستثمارية السياحية، مع تسهيل أمور الفيزا بين البلدين لتكون في متناول الجميع.

شاهين: خلق نقاط مشتركة بين البلدين تجذب السياح

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب السياحة والسفر غسان شاهين لتشرين أن الباكستان ليست غريبة عن سورية مبيناً أن العلاقات السورية- الباكستانية قديمة العهد لاسيما في مجال السياحة والطيران والتعليم حيث كانت الجامعات الباكستانية تقدم منح للطلاب السوريين والعكس، لكن مانجهله حقيقية، هو تفاصيل السياحية وتنظيم برنامج سياحي من سورية إلى الباكستان مشيراً الى أن مانحتاجه هو خلق نقاط مشتركة بين البلدين تجذب السياح، وهذا لايعني أن السوق الباكستاني يقتصر على الجولات السياحية الدينية إلى سورية بل هناك سياحة ترفيهية٫ كون سورية لديها مخزون سياحي هائل جداً وتاريخ السياحة السورية يعود إلى 15 الف سنة وبالمقابل كتاب ألف ليلية وليلة تحدث عن بلاد الهند والسند والسند هي الباكستان مشيراً إلى أهمية جمع التاريخين العريقين لسورية والباكستان لتسويق العلاقات السياحية المشتركة وإيجاد نقاط مشتركة لتطوير السياحة بين البلدين.

تسهيلات ومزايا لزيادة القدوم السياحي

بدورها مديرية التسويق في وزارة السياحة ربا صاصيلا أشارت في تصريح لـ«تشرين» إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة من تقديم التسهيلات ومزايا لزيادة القدوم السياحي واستقطاب الأسواق المستهدفة٫ والأهم استقطاب السياح وسبل تحفيز السياحة العلاجية والطبية وتطوير وتنشيط السياحة السورية داخلياً وخارجياً.

كما أوضحت مديرة التسويق أن الوزارة تهدف إلى استقطاب أسواق جديدة منها السوق الباكستاني الذي يعتبر سوقاً سياحياً مرتقباً وواعداً جداً٫ وتطمح الوزارة لاستقطاب شرائح جديدة للترويج لمنتجات جديدة كالسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والتسوق والسياحة الطبيعية.