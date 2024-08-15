هل جاءت قرارات مؤتمر الجمعية العمومية لاتحاد السلة في مصلحة اللعبة وتطويرها؟

دمشق- معين الكفيري:

أعتقد أن القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السلة كانت اعتباطية وغير ملبية و لاتخدم اللعبة الشعبية الثانية أبداً

ومنها على سبيل المثال إلغاء الترحال الجماهيري في مباريات الدوري، ولكن هذا ليس الحل بل هو جزء من الحل لأن المسألة ببساطة إن كانت الإساءة من الطرفين ستصبح من طرف واحد إلّا إذا أعيد النظر بتعديل اللائحة الانضباطية والعقوبات واتخاذ عقوبات جديدة غير الغرامات المالية تكون أشد وأكثر صرامة لمنع حدوث الإساءات بكل أشكالها إشارة ولفظاً وكتابة، كما حدث في مباريات الدوري الموسم الماضي، فإلغاء الترحال يجب عدم حدوث أي التماس بين جمهور الفريقين لكيلا يعطى للجمهور صاحب الأرض التمادي وأخذ راحته بالإساءة خصوصاً في الشتم المعيب وغير الأخلاقي المقزز للفريق وكادره وللنادي والمدينة، فكيف لفريق يلعب تحت ضغط الشتائم والإساءة المخلة بالآداب والأخلاق التي تصل في كثير من الأحيان إلى مسّ الأعراض.

فالعلاج مازال سطحياً، والمسألة بحاجة لحلول جذرية عميقة وجريئة، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الذي يمنع من تسجيل إنذار مباشر لدى حدوث أول إساءة وتسجيل إنذار ثانٍ في حال تكرار الإساءة؟ وبعدها تقابل أي إساءة بإيقاف المباراة والطلب من الفريق المضيف إخلاء الصالة من الجمهور ؟.

وفي حال الامتناع تُنهى المباراة ويعدّ الفريق المضيف خاسراً للقاء، وكلُّ هذا مرهون بالحكام ومراقبي المباراة

بكل الأحوال يجب وضع قرارات وخطوات للأمام وعدم المراوحة بالمكان ونعيد في كل مرة التجارب الفاشلة نفسها التي تزيد من وجع سلتنا ومشاكلها وتعقدها وتساهم في تراجعها.