تحديث خط إنتاج مخبز جباب في درعا حسّن الجودة وقلّل الصيانات والهدر

درعا – وليد الزعبي:

تم الانتهاء مؤخراً من تحديث خط إنتاج مخبز بلدة جباب الذي يعمل بنظام الإشراف ووضعه بالخدمة الفعلية، هذا ما أكده مدير فرع المخابز في درعا المهندس حميدي الخليل، وأشار إلى أن التحديث جاء بتدخل مباشر من المؤسسة السورية للمخابر وعملاً بخطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحسين وتطوير خطوط إنتاج المخابز والنهوض بجودة رغيف الخبز ووصوله للأهالي بالمواصفات المرغوبة، والتخفيف من أعمال الصيانة المرهقة والمكلفة.

وبيّن أن مخبز جباب يغذي بلدة جباب وما حولها بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٠٨٠٠ كيلو غرام دقيق يومياً، وقد تمّ الاطلاع ميدانياً على واقع العمل في المخبز بعد خضوعه للتحديث، وهو يعمل حالياً بإنتاج الخبز حسب المواصفات الوزارية المعتمدة .

وخلال لقاءات “تشرين” مع أهالي بلدة جباب أمس أشاروا إلى أن تحديث خط الإنتاج في مخبز بلدتهم، ساهم بشكل كبير في تحسين جودة إنتاج الخبز واستقرارها، وبشكل ينهي حالات تلف أو هدر أي كميات منه لدى الأسر.

مدير فرع مخابز درعا تطرق أيضاً إلى أنه تم بالتشاركية مع المجتمع المحلي الانتهاء من بناء مخبز في بلدة كفر شمس على عقار مساحته ٦٥٠ متراً مربعاً، وتم تأهيله مدنياً بالتنسيق مع المؤسسة السورية للمخابز ليصار إلى تركيب خط إنتاج حديث ضمنه بأقرب وقت ممكن، ما يلبي حاجة البلدة وجوارها، كما جرى في مدينة داعل في وقت سابق ترميم مخبزها الآلي وتركيب خط إنتاج حديث بالتعاون مع المنظمات الدولية، وكل ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للنهوض بجودة الخبز المنتج وتقليل الهدر والتكاليف وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للمخابز ومحافظة درعا .

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ في بداية العام الحالي تحديث خط الإنتاج الخاص بمخبز مدينة جاسم في الريف الشمالي، والذي ينتج ١٣ ألف ربطة يومياً، وذلك بتدخل مباشر من المؤسسة السورية للمخابز.