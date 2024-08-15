في مجلسهم الموسع.. فلاحو طرطوس  يطالبون بتأمين المازوت الزراعي وإلغاء قرار ربط الإقراض بالتمويل

تشرين – نورما الشّيباني

عقد مجلس اتحاد فلاحي طرطوس اجتماعه الموسع صباح اليوم، وتركزت مداخلات رؤساء الروابط والجمعيات الفلاحية حول مناقشة الأمور التي تخص الزراعة والمزارعين على امتداد المحافظة، وأهمها غياب المازوت الزراعي ومشكلات نقص تسليم المواد العلفية، والطرق الزراعية وتسهيل عملية الإقراض الزراعي وتنظيف القنوات المائية، حيث طالبوا بإدراج كافة المحاصيل الزراعية ضمن جدول الاحتياج وتخصيصها بمستلزمات الإنتاج والعودة إلى الآلية السابقة لتوزيع المازوت الزراعي وإعادة منح تراخيص فتح الآبار الجوفية على بعد 500 متر بين كل بئر وآخر، وتنظيم الزراعات الاستوائية وتوفير الدعم لها، وطالبوا بالمشاركة في سعر عبوات الفلين بين الفلاح وتاجر سوق الهال وتاجر المفرق.

كما أكدوا في مداخلاتهم على ضرورة توفير المياه في المناطق الجبلية وإنشاء سدات مائية، وخزانات مياه في الغابات الوعرة والبعيدة عن مراكز الإطفاء، إضافة إلى إعادة شق الطرق الزراعية إلى وزارة الزراعة ومراقبة الأدوية الزراعية المهربة وضرورة العودة عن القرار المفاجئ الذي صدر مؤخراً بربط إمكانية الاقتراض لدى المصرف الزراعي بمبالغ التحصيل الذي أدى إلى إيقاف جميع القروض لديه.

وطالب المداخلون بتمويل مشاريع التربية المنزلية بغض النظر عن التراخيص كتربية الأبقار أو تسمين الأغنام.

و ضرورة ترحيل الأغنام عن المحافظة لعدم وجود مروج الرعي .

وعلى هامش انعقاد المؤتمر، أكد رئيس اتحاد الفلاحين العام أحمد صالح ابراهيم في تصريح خاص لـ” تشرين”، أن القطاع الزراعي قطاع مهم ويحتاج الدعم بالمحروقات والأسمدة، وأن المجالس الموسّعة للاتحاد والروابط الفلاحية مهمتها إيصال طموحات ومطالب الفلاحين للجهات المختصة، و لا بد من وجود خطة مدروسة لكل محافظة على حده، ولا سيما المحروقات والطرق الزراعية، وهذا ما سيتم نقله إلى مجلس الوزراء.

وفيما يخص الموارد المائية، أشار ابراهيم إلى أن هذا الأمر يتم حله ضمن المحافظة، إلا الأمور التي تحتاج إلى حل مركزي كإقامة سد.

وبالنسبة لقضية المحروقات أضاف: من الواضح أن الأتمتة قد أتت أكُلها في كل المحافظات باستثناء طرطوس واللاذقية، والسبب يعود إلى تفتت الملكية، ولا بد من إيجاد آلية جديدة يحصل الفلاحون بموجبها على حقوقهم.

حضر الاجتماع أمين فرع الحزب في طرطوس الرفيق محمد حبيب حسين و نائب المحافظ حسان ناعوس و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين نضال شاهين ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي مصطفى مثبوت وعدد من المديرين ورؤساء النقابات .