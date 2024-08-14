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وزارة التجارة الداخلية تحضر لانتخابات “الغرف”..والوزير  يشدد على الشفافية والمسؤولية واتباع ضوابط دقيقة

تشرين:
تعكف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على بلورة آلية شفافة في متابعتها لانتخابات مجالس إدارات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في إنجاز العملية الانتخابية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وأهاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، اليوم خلال ترؤسه اجتماعاً لمديرية الشركات في الوزارة ولجان الإشراف على الانتخابات في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة، في سياق التحضيرات لانتخابات غرف التجارة في المحافظات، بكل المعنيين لتحمل مسؤولياتهم في ضبط سير الانتخابات القادمة، والتحلّي بقدرٍ عالٍ من المسؤولية في متابعة الإجراءات وتطبيق التعليمات الواضحة والصريحة الناظمة للانتخابات، وتوخي الدقة وعدم السماح بأي شكل من أشكال المحاباة أو التلاعب، وبذل كل الجهود الضامنة لنجاح العملية الانتخابية، وفق آلية سلسة قوامها النزاهة والجرأة في تحمل المسؤولية.
وشدد الوزير على الكادر المعني من الوزارة وغرف التجارة بالحفاظ على سير الانتخابات والابتعاد عن العلاقات الشخصية وفصل مسار العمل التجاري عن مجريات العملية الانتخابية وأن نكون على المسافة نفسها من كل المرشحين، والتنسيق المباشر واللحظي والتواصل مع الوزارة خلال الانتخابات لتجاوز الصعوبات وحل وتذليل أي عائق أو طارئ قد يظهر.
وأشار الوزير إلى أهمية التقيد بالقوانين الانتخابية كافة وان يكون الراغب بممارسة حقه الانتخابي هو صاحب البطاقة الشخصية التي يبرزها، وتتطابق مع بطاقته الانتخابية وصورته، موضحاً أن كل مرشح يعد مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه، فالتزام المرشحين لعضوية الغرف بالأنظمة والقوانين وإيمانهم بالمنافسة العادلة والصحيحة هو دليل جدارتهم المفترضة لتمثيل شريحة واسعة من الوسط التجاري في الغرف التي هي مؤسسات راقية وفاعلة، تنهض بالدور الاقتصادي الوطني المسؤول المنوط بها.

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