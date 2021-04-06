ريابكوف: شهر ونصف شهر أمام واشنطن لاتخاذ قرار بشأن “الأجواء المفتوحة”

"روسيا اليوم"

حث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحلفاءها على التفكير في مستقبل معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقال ريابكوف لوكالة “سبوتنيك”: نحن بصدد استكمال التنسيق بين الإدارات لمجموعة الوثائق المطلوبة لتقديم مشروع قانون إلى الجمعية الفيدرالية بشأن خروج روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة، نتوقع أن يتم تنفيذ العمل المقابل واستكماله. في هذه الحالة، لا أتعهد بالتنبؤ بالجدول الزمني لمجلسي الجمعية الفيدرالية، لكننا ننطلق من افتراض أن جميع خطواتنا الإضافية يمكن أن تكتمل بحلول نهاية الربيع.

وقال ريابكوف رداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي إشارات من الإدارة الأمريكية الجديدة حول نية الحفاظ على المعاهدة أولئك الذين يهتمون بمصير معاهدة الأجواء المفتوحة من بين حلفاء الولايات المتحدة وأولئك الذين، ربما لا يزالون يفكرون في ذلك في واشنطن، لديهم أكثر من شهر ونصف بقليل. بعد ذلك، على ما يبدو، فإن ما يسمى بـ”الالتفاف العكسي” سيكون صعبًا للغاية.

وسبق أن أعلنت روسيا في شهر شباط الماضي أنها قد تستكمل الإجراءات الداخلية للانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة بحلول الصيف ما لم تعدل الولايات المتحدة عن قرارها بالانسحاب من المعاهدة.