ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون

المصدر: قناة "العالم"

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: لا خيار أمام الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب، سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون وإنهاء العقوبات والانتهاكات أحادية الجانب للاتفاقيات الدولية.

وأضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: اليوم سنشهد خطوات جديدة في مسيرة هزيمة الغطرسة وإحياء الاتفاق النووي، موضحاً أنه وكما توقعنا في ذروة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى للإدارة الأمريكية السابقة، أن أمريكا لا خيار أمامها سوى العودة إلى الاتفاق وعودة الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى التزاماتها.

وأوضح ربيعي أن اجتماع فيينا الذي سيعقد اليوم، يشكل فرصة لجميع الأطراف لمناقشة كيف ومتى تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها في الاتفاق، كما أن ممثلي إيران سيؤكدون في الاجتماع على عدم إمكانية إجراء محادثات بين إيران وممثلي أمريكا.